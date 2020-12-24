Інавгурація Санду: вона обрала скромну сукню й говорила українською (відео)

Санду пообіцяла, що буде поважати Конституцію й закони

У Кишиневі 24 грудня відбулася церемонія інавгурації обраної президентки країни Майї Санду. Вона пройшла з урахуванням карантинних заходів безпеки. Перед входом у будівлю Палацу Республіки поклали дезінфекційний килимок.

Усі працівники служби держохорони були в масках, а на двері встановили ємність із дезінфектором. Стільці для гостей поставили на відстані один від одного.

«Люди більше не можуть чекати й хочуть якнайшвидших змін. Політика не може бути захистом для олігархів… Буду президентом справедливості», – наголосила вона.

Санду звернулася до громадян декількома мовами – російською, українською, гагаузькою, болгарською.

Ігор Додон відмовився від участі в інавгурації.



Після інавгурації Майя Санду накинула пальто і одягла маску в колір сукні і пройшлася центром Кишинева. Незважаючи на відносно холодну погоду – сьогодні в столиці Молдови всього 5 градусів тепла, – новій президентці довелося йти вулицею в класичних човниках.

Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови за підсумками підрахунку 100% голосів виборців. Її підтримали 57,72% жителів країни.

Після перемоги Санду парламент Молдови схвалив низку суперечливих законопроєктів, зокрема, про позбавлення президента контролю над Службою інформації та безпеки, що обмежить повноваження Майї Санду, і, попередньо, – про надання офіційного статусу російській мові й повернення дозволу на трансляцію російських програм. Партія Санду оскаржила обмеження повноважень президента в Конституційному суді Молдови й суд тимчасово призупинив дію закону.

Як відомо, Конституційний суд Молдови затвердив результати президентських виборів, на яких перемогла лідерка партії «Дія і солідарність» (PAS) Майя Санду.

Перші закордонні візити на посаді президента Санду зробить до Києва і Бухареста. За її словами, відносини з сусідами треба відновлювати. Водночас точної дати візитів поки немає – ймовірно, це буде в січні.

Президент України Володимир Зеленський зізнався у симпатіях новій президентці Молдови.