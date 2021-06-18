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    У Молдові вперше пройде фестиваль української культури

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    У Кишиневі пройде фестиваль української культури &laquo;Ukrainian Day in Moldova&raquo;&nbsp; - У Молдові вперше пройде фестиваль української культури
    У Кишиневі пройде фестиваль української культури «Ukrainian Day in Moldova» 
    Фото з відкритих джерел

    Фестиваль проводиться вперше із метою популяризації української культури та розвитку гуманітарних зв’язки між Молдовою та Україною

    У Молдові, 19 червня, пройде, фестиваль української культури «Ukrainian Day in Moldova» за підтримки Національного Конгресу Українців Молдови, Посольства України в Республіці Молдова та Агенції Міжетнічних Відносин. Про це «Главкому» повідомили організатори.

    Фестиваль проводиться вперше із метою популяризації української культури та розвитку гуманітарних зв’язки між Молдовою та Україною.

    Запланована офіційна частина, в якій візьмуть участь представники українського посольства, а також уряду Молдови.

    Програма фестивалю:

    • 10:00 - 11:30 Дискусійна панель: «UA - MD: Культура, що об'єднує»
    • 11:30 - 12:00 Кава – брейк
    • 12:00 - 13:30 Інтерактивний лекторій «Ідентичність крізь призму сучасності»
    • 12:00 - 13:30 Форум Молоді 13:30 - 14:00 Кава – брейк

    Культурна програма фестивалю:

    • 14:00 - 15:30 Етно - показ «Ія & Вишиванка» - Етно DJ Sets
    • 15:40 - 18:00 The Борщ - Fest
    • 18:30 - 20:30 Вечір Українського кіно

    Організаторами фестивалю української культури «Ukrainian Day in Moldova» є Національний Конгрес Українців Молдови за підтримки Посольства України в Республіці Молдова та Агенції Міжетнічних Відносин. Захід відбудеться вже 19 червня з 10:00 до 20:30 в центрі розвитку креативної індустрії – ARTCOR, вул. 31 Серпня 1989 року, No 137, Кишинів.

    Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Марко Шевченко розповів про те, як змінюються двосторонні відносини після приходу до влади президентки Маї Санду, по кому найбільше вдарила історія з викраденням українського судді-втікача Миколи Чауса, про антиукраїнську пропаганду в Молдові та про спільні плани двох країн.

    Раніше стало відомо, що голова парламентської слідчої комісії Молдови привезе в Україну результати розслідування викрадення Чауса. В інтерв’ю «Главкому» 5 травня Нестасе заявив, що правоохоронні органи Молдови справу вже розкрили.

    Як стало відомо журналістам-розслідувачам в Україні й Молдові, до викрадення Чауса причетні представники спецслужб України.

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    Теги: Молдова викрадення фестиваль
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    У Молдові вперше пройде фестиваль української культури