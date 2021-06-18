У Молдові вперше пройде фестиваль української культури
Фестиваль проводиться вперше із метою популяризації української культури та розвитку гуманітарних зв’язки між Молдовою та Україною
У Молдові, 19 червня, пройде, фестиваль української культури «Ukrainian Day in Moldova» за підтримки Національного Конгресу Українців Молдови, Посольства України в Республіці Молдова та Агенції Міжетнічних Відносин. Про це «Главкому» повідомили організатори.
Фестиваль проводиться вперше із метою популяризації української культури та розвитку гуманітарних зв’язки між Молдовою та Україною.
Запланована офіційна частина, в якій візьмуть участь представники українського посольства, а також уряду Молдови.
Програма фестивалю:
- 10:00 - 11:30 Дискусійна панель: «UA - MD: Культура, що об'єднує»
- 11:30 - 12:00 Кава – брейк
- 12:00 - 13:30 Інтерактивний лекторій «Ідентичність крізь призму сучасності»
- 12:00 - 13:30 Форум Молоді 13:30 - 14:00 Кава – брейк
Культурна програма фестивалю:
- 14:00 - 15:30 Етно - показ «Ія & Вишиванка» - Етно DJ Sets
- 15:40 - 18:00 The Борщ - Fest
- 18:30 - 20:30 Вечір Українського кіно
Організаторами фестивалю української культури «Ukrainian Day in Moldova» є Національний Конгрес Українців Молдови за підтримки Посольства України в Республіці Молдова та Агенції Міжетнічних Відносин. Захід відбудеться вже 19 червня з 10:00 до 20:30 в центрі розвитку креативної індустрії – ARTCOR, вул. 31 Серпня 1989 року, No 137, Кишинів.
Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Марко Шевченко розповів про те, як змінюються двосторонні відносини після приходу до влади президентки Маї Санду, по кому найбільше вдарила історія з викраденням українського судді-втікача Миколи Чауса, про антиукраїнську пропаганду в Молдові та про спільні плани двох країн.
Раніше стало відомо, що голова парламентської слідчої комісії Молдови привезе в Україну результати розслідування викрадення Чауса. В інтерв’ю «Главкому» 5 травня Нестасе заявив, що правоохоронні органи Молдови справу вже розкрили.
Як стало відомо журналістам-розслідувачам в Україні й Молдові, до викрадення Чауса причетні представники спецслужб України.
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