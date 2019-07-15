Україна увійшла до трійки країн-лідерів щодо постачання лікарів для Чехії



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На цей час у країні працюють понад 3200 лікарів, які отримали диплом за кордоном, в основному зі Словаччини, України і Росії

Серед лікарів-іноземців, які працюють у Чехії, найбільше медиків зі Словаччини, України і Росії. Про це в неділю, 14 липня, повідомляє Радіо Прага.

«За даними Лікарської палати Чехії, на цей час у країні працюють понад 3200 лікарів, які отримали диплом за кордоном, в основному зі Словаччини, України і Росії. Далі йдуть Польща і Білорусь», - йдеться в повідомленні.

На думку члена Лікарської палати Міхала Сойки, приплив лікарів з цих країн спричинений гіршим станом медицини в них на батьківщині.

«Ми виходимо з того, що ці фахівці вивчать чеську мову і залишаться тут. Головне, щоб ми не стали перевалочною станцією, через яку вони поїдуть до Німеччини чи Австрії», - цитує експерта ЗМІ.

У зв'язку з цим наголошується, що при проходженні апробації лікарі-іноземці повинні, окрім іншого, підтвердити своє знання чеської мови.

Зазначимо, що Чехія подвоїла квоту на робочі візи для українців. Досі кількість нових працівників, які могли протягом одного року приїхати для працевлаштування в Чехію, становила 19,6 тисячі.