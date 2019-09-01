Євросоюз обмежить вилов риби в Балтійському морі



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Ситуація з запасами риби виявилася менш стійкою, ніж припускали вчені

Євросоюз має намір скоротити вилов більшості видів промислової риби в Балтійському морі.

Це пов’язано з тим, що рибні запаси Балтики виявилися гіршими за прогнозовані, повідомляє Delfi.

ЄС запропонував збільшити вилов оселедця в Ризькій затоці і зберегти на попередньому рівні вилов лосося в Фінській затоці.

При цьому запропоновано скоротити вилов інших видів риби – оселедця в Центральній, Західній Балтиці і Ботнічній затоці, камбали, кільки, тріски у Східній і Західній Балтиці.

«Не зважаючи на зусилля наших рибалок і влади, склалася серйозна ситуація з рибними запасами Балтики, особливо тріски у Східній Балтиці і оселедця в Західній. Відповідно до наукових рекомендацій ми маємо намір запропонувати розумний пакет, щоб з часом забезпечити стійке рибальство в Балтійському морі», – заявив член Єврокомісії з питань навколишнього середовища, морських справ і рибальства Карменом Велла.

В останні роки владі і представникам рибної галузі вдалося покращити стан рибних запасів і навіть збільшити дозволені норми промислу. Однак вчені знову забили на сполох: ситуація з запасами виявилася менш стійкою, ніж припускали.

Рада ЄС розгляне пропозиції Єврокомісії, рішення можуть ухвалити 14-15 жовтня.