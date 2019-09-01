Зеленський запевнив, що продовжить курс України на ЄС



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Зустріч делегацій України і Литви у Варшаві Фото: пресслужба глави Української держави

Президент Володимир Зеленський і президент Литви Гатанас Науседа обговорили рух України до Європейського Союзу

Сьогодні, 1 вересня, у Варшаві в рамках участі у меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою. Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

Лідери країн позитивно оцінили економічну та інвестиційну співпрацю двох держав, а також наголосили на важливості поглиблення співробітництва в цих галузях.

Учасники зустрічі обговорили рух України до Європейського Союзу. Зеленський запевнив, що керівництво держави продовжуватиме реформи в рамках євроінтеграції.

«Ми обрали цей курс і далі робитимемо реформи. Ми зробимо їх не для Євросоюзу, а для себе. Однак вони збігаються з баченням ЄС», – заявив президент України.

Під час зустрічі також обговорили активізацію співпраці у галузі альтернативної енергетики.

Литовська сторона підтвердила підготовку до проведення Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, що відбудеться у 2020 році в Литві.

Учасники зустрічі також обговорили питання мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, зокрема в рамках Нормандського формату.

Президент Литви запросив Володимира Зеленського до Вільнюса. А глава Української держави закликав литовців відвідати інвестиційний форум у Маріуполі восени цього року й долучитися до відновлення інфраструктури Донбасу.

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня, президент України Володимир Зеленський під час дводенного офіційного візиту до Польщі зустрівся з представниками бізнесу та українськими студентами.

Також Зеленський провів зустріч з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.

Як повідомлялося, сьогодні Зеленський візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав.