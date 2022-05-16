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    Україна та США напрацьовують спільні логістичні проєкти для подолання паливної кризи

    Зустріч міністра інфраструктури Олександра Кубракова з Повіреною у справах США Крістіною Квін - Україна та США напрацьовують спільні логістичні проєкти для подолання паливної кризи
    Зустріч міністра інфраструктури Олександра Кубракова з Повіреною у справах США Крістіною Квін
    фото: Міністерство інфраструктури

    Також країни обговорили питання санкційної політики щодо Росії

    Головним завданням співпраці України та США є підтримка та розвиток спільних логістичних проєктів, залучення коштів на відновлення українських міст та об’єктів інфраструктури, пошук шляхів вирішення паливної кризи, викликаної обстрілами росією енергетичної та транспортної інфраструктури.

    Про це повідомили на Facebook-сторінці Міністерства інфраструктури за результатами зустрічі міністра інфраструктури Олександра Кубракова з Повіреною у справах США Крістіною Квін та представниками Посольства США в Україні.

    Міністр акцентував увагу на тому, що Міністерство інфраструктури уже домовилося з Польщею про бездозвільний рух перевізників пального, а також в співпраці зі США готове надалі працювати над підвищенням ефективності роботи автомобільних та залізничних пунктів пропуску на західних кордонах України.

    «Обговорено питання розвитку нових шляхів експорту зерна на зовнішні ринки, де відсутність української аграрної продукції уже створює продовольчу кризу. В цьому контексті особливу увагу приділено деблокаді портів в Одеському регіоні та залученню ООН до системного вирішення цієї проблеми», – зазначено у дописі міністерства.

    Також сторони обговорили питання санкційної політики щодо Росії, зокрема шляхи її посилення та закриття усіх лазівок для їх уникнення.

    Нагадаємо, раніше перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що є усі технічні можливості збільшити перевалку пального через Польщу з 60 до 200 тис. тонн на місяць.

    Теги: росія окупанти США війна Україна Міністерство інфраструктури окупація Олександр Кубраков Юлія Свириденко #stoprussia
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    Україна та США напрацьовують спільні логістичні проєкти для подолання паливної кризи