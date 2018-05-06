Україна та Туреччина спільно побудують військово-транспортний літак Ан-188

Президент Петро Порошенко побажав «легких крил нашому літаку»

Україна та Туреччина реалізовуватимуть спільний проект зі створення військово-транспортного літака Ан-188. Про це повідомляється на сторінці Урядового порталу у Facebook. «Україна та Туреччина переходять до практичної реалізації спільного проекту зі створення військово-транспортного літака Ан-188. Проект військово-транспортного



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Макет літака АН-188

Президент Петро Порошенко побажав «легких крил нашому літаку»

Україна та Туреччина реалізовуватимуть спільний проект зі створення військово-транспортного літака Ан-188.

Про це повідомляється на сторінці Урядового порталу у Facebook.

«Україна та Туреччина переходять до практичної реалізації спільного проекту зі створення військово-транспортного літака Ан-188. Проект військово-транспортного літака передбачає повну вестернізацію всіх комплектуючих, впровадження сучасних та надійних технічних рішень, а також повну відповідність стандартам НАТО, як в частині обладнання, так і в питанні тактики застосування літака», - йдеться у повідомленні.

Літак зможе перевозити військову техніку всіх видів, військове та будівельне обладнання, вертольоти, до 300 солдат, а також гуманітарні вантажі, палети та контейнери.

Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook побажав «легких крил нашому літаку» і зазначив, що це «перспективний військово-транспортний турбореактивний літак, який повністю відповідає стандартам НАТО».

Нагадаємо, Україна і РФ обмінюються звинуваченнями щодо обслуговування літаків марки «Ан».