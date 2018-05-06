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    Україна та Туреччина спільно побудують військово-транспортний літак Ан-188

    Президент Петро Порошенко побажав «легких крил нашому літаку»
    Україна та Туреччина реалізовуватимуть спільний проект зі створення військово-транспортного літака Ан-188. Про це повідомляється на сторінці Урядового порталу у Facebook. «Україна та Туреччина переходять до практичної реалізації спільного проекту зі створення військово-транспортного літака Ан-188. Проект військово-транспортного
    • Сьогодні, 22:25
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    Макет літака АН-188
    Макет літака АН-188

    Президент Петро Порошенко побажав «легких крил нашому літаку»

    Україна та Туреччина реалізовуватимуть спільний проект зі створення військово-транспортного літака Ан-188.

    Про це повідомляється на сторінці Урядового порталу у Facebook.

    «Україна та Туреччина переходять до практичної реалізації спільного проекту зі створення військово-транспортного літака Ан-188. Проект військово-транспортного літака передбачає повну вестернізацію всіх комплектуючих, впровадження сучасних та надійних технічних рішень, а також повну відповідність стандартам НАТО, як в частині обладнання, так і в питанні тактики застосування літака», - йдеться у повідомленні.

    Літак зможе перевозити військову техніку всіх видів, військове та будівельне обладнання, вертольоти, до 300 солдат, а також гуманітарні вантажі, палети та контейнери.

    Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook побажав «легких крил нашому літаку» і зазначив, що це «перспективний військово-транспортний турбореактивний літак, який повністю відповідає стандартам НАТО». 

    Нагадаємо, Україна і РФ обмінюються звинуваченнями щодо обслуговування літаків марки «Ан».

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