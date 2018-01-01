Україна відкрила 10 візових центрів за кордоном

Іноземці зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному для них форматі

15 січня 2018 року розпочнуть роботу 10 українських візових центрів за кордоном, які надаватимуть послуги іноземцям з прийому клопотань при оформленні віз для в’їзду в Україну. Про це повідомляється на сторінці департаменту консульської служби МЗС у Facebook. Візові центри відкриваються в Анголі (м. Луанда), Єгипті (м. Каїр), Індії (м.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

МЗС України

Іноземці зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному для них форматі

15 січня 2018 року розпочнуть роботу 10 українських візових центрів за кордоном, які надаватимуть послуги іноземцям з прийому клопотань при оформленні віз для в’їзду в Україну. Про це повідомляється на сторінці департаменту консульської служби МЗС у Facebook.

Візові центри відкриваються в Анголі (м. Луанда), Єгипті (м. Каїр), Індії (м. Делі), Китаї (м. Пекін, Гуанчжоу та Шанхай), Лівані (м. Бейрут), Марокко (м. Рабат), Нігерії (м. Абуджа), Тунісі (м. Туніс) та функціонуватимуть у тісній взаємодії з закордонними дипломатичними установами України у цих державах.

«Іноземці зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному для них форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту)», - йдеться у повідомленні МЗС.

Зазначається, що на центри покладається лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, а безпосереднє прийняття рішень про оформлення/відмову в оформленні віз здійснюватимуть, як і раніше, консули України.