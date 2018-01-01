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    Україна відкрила 10 візових центрів за кордоном

    Іноземці зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному для них форматі
    15 січня 2018 року розпочнуть роботу 10 українських візових центрів за кордоном, які надаватимуть послуги іноземцям з прийому клопотань при оформленні віз для в’їзду в Україну. Про це повідомляється на сторінці департаменту консульської служби МЗС у Facebook. Візові центри відкриваються в Анголі (м. Луанда), Єгипті (м. Каїр), Індії (м.
    • Сьогодні, 13:59
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    МЗС України
    МЗС України

    Іноземці зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному для них форматі

    15 січня 2018 року розпочнуть роботу 10 українських візових центрів за кордоном, які надаватимуть послуги іноземцям з прийому клопотань при оформленні віз для в’їзду в Україну. Про це повідомляється на сторінці департаменту консульської служби МЗС у Facebook.

    Візові центри відкриваються в Анголі (м. Луанда), Єгипті (м. Каїр), Індії (м. Делі), Китаї (м. Пекін, Гуанчжоу та Шанхай), Лівані (м. Бейрут), Марокко (м. Рабат), Нігерії (м. Абуджа), Тунісі (м. Туніс) та функціонуватимуть у тісній взаємодії з закордонними дипломатичними установами України у цих державах.

    «Іноземці зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному для них форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту)», - йдеться у повідомленні МЗС.

    Зазначається, що на центри покладається лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, а безпосереднє прийняття рішень про оформлення/відмову в оформленні віз здійснюватимуть, як і раніше, консули України.

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