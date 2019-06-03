Мін’юст США проведе антимонопольне розслідування проти Google



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 2010 році Єврокомісія звинуватила Google в упередженому ранжируванні результатів пошуку

Повідомлення про розслідування з'явилося на тлі дискусії в США про можливість злому даних компаній технологічних гігантів

Міністерство юстиції США почало готувати антимонопольне розслідування щодо компанії Alphabet, власника пошукової системи Google.

Раніше Alphabet уже стикалася з антимонопольними органами інших країн. У 2010 році Єврокомісія звинуватила Google в упередженому ранжируванні результатів пошуку, пов'язаних із рекламою і покупками.

За це у 2017 році Google виплатила 2,7 млрд доларів. У 2016 році Єврокомісія визнала незаконними деякі практики в роботі мобільної операційної системи Android. Alphabet погодилася виплатити за це 5,1 млрд доларів.

Доходи компанії Alphabet за 2018 рік сягнули 136,8 млрд доларів.

Повідомлення про розслідування з'явилося на тлі гострої суспільно-політичної дискусії в США про можливість злому даних компаній технологічних гігантів, пише The Wall Street Journal.

Зокрема, одна з головних передвиборних обіцянок кандидата у президенти, сенатора-демократа Елізабет Уоррен - посилити тиск на технологічні компанії, такі як Google.

До слова, Google відслідковує покупки користувачів через Gmail.

Джерело: Кореспондент.net