  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна вшановує роковини депортації західних українців (відео)

    • Розсилка
    Пам'ятник жертвам депортації у Тернополі - Україна вшановує роковини депортації західних українців (відео)
    Пам'ятник жертвам депортації у Тернополі

    У 1944–1951 роках близько 700 тисяч українців були позбавлені своїх домівок

    Сьогодні, 8 вересня, Україна вперше на державному рівні вшановує роковини депортації західних українців.

    Про це написав директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович на своїй сторінці у Facebook.

    Він нагадав, що торік Верховна Рада України встановила другу неділю вересня Днем пам’яті примусового виселення автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках. Тоді близько 700 тисяч українців позбавили домівок.

    Читайте також

    Західний кордон СРСР був визначений без врахування етнічного розселення українців та поляків. Тож комуністична влада вирішила виправити це, просто насильно переселивши людей із їхньої батьківщини.

    9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про «взаємний обмін населенням». Виганяли українців з Польщі, а поляків з України.

    «Добровільне переселення» з «рівноцінним відшкодуванням майна» обернулося колгоспним рабством, голодом та злиднями, роками принижень та поневірянь без права повернення на рідні землі.

    Читайте також
    Польща Володимир В'ятрович Україна СРСР кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ