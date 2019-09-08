Україна вшановує роковини депортації західних українців (відео)



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Пам'ятник жертвам депортації у Тернополі

У 1944–1951 роках близько 700 тисяч українців були позбавлені своїх домівок

Сьогодні, 8 вересня, Україна вперше на державному рівні вшановує роковини депортації західних українців.

Про це написав директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що торік Верховна Рада України встановила другу неділю вересня Днем пам’яті примусового виселення автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках. Тоді близько 700 тисяч українців позбавили домівок.

Західний кордон СРСР був визначений без врахування етнічного розселення українців та поляків. Тож комуністична влада вирішила виправити це, просто насильно переселивши людей із їхньої батьківщини.

9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про «взаємний обмін населенням». Виганяли українців з Польщі, а поляків з України.

«Добровільне переселення» з «рівноцінним відшкодуванням майна» обернулося колгоспним рабством, голодом та злиднями, роками принижень та поневірянь без права повернення на рідні землі.