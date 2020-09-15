Україна й Австрія підписали низку угод про співпрацю



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Угоди передбачають продовження співпраці для забезпечення сучасної і доступної медичної допомоги дітям

Договори стосуються підтримки дітей і сімей у Харківській і Луганській областях, а також поглиблення співпраці між Київською областю і Нижньою Австрією

Президент України Володимир Зеленський і федеральний президент Австрії Александер ван дер Беллен підписали низку двосторонніх документів. Про це повідомляє пресслужба президента України.

Так, глава Мінрегіону Олексій Чернишов і виконавчий директор організації охорони навколишнього середовища GLOBAL 2000 Агнес Заунер підписали Угоду про співпрацю у сфері підтримки дітей і сімей ув Харківській області між Харківською ОДА й Австрійською природоохоронною організацією GLOBAL 2000, що реалізує проект Діти Чорнобиля.

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай і Агнес Заунер підписали Угоду про співпрацю у сфері підтримки дітей і сімей к Луганській області між Луганською обласною військово-цивільною адміністрацією і GLOBAL 2000.

Угоди передбачають продовження співпраці для забезпечення сучасної і доступної медичної допомоги дітям, хворим на рак, організацію реабілітаційних заходів, підвищення кваліфікації медичного персоналу, впровадження сучасних методів супроводу дітей під час лікування, підтримку сімей у складних життєвих ситуаціях і поліпшення якості життя дітей.

Крім того, було підписано угоду про співпрацю між Київською областю і Федеральною землею Нижня Австрія щодо поглиблення дружніх відносин. Документ декларує прагнення сторін зміцнювати досягнення в економічній, науковій, технічній і культурній сферах. Документ передбачає співпрацю у сферах культури, науки, інформаційних технологій і діджиталізації. Також у сферу інтересів відноситься питання туризму, молодіжний обмін і транскордонне співробітництво.

Нагадаємо, що Україна й Іспанія підписали чотири угоди про співпрацю.