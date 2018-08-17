Україна заборонила понад сорок ліків виробництва РФ

Україна заборонила понад сорок ліків виробництва РФдокумент
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Серед заборонених препаратів – російський «Гліцин»
Усі аптеки мають знищити препарати або повернути їх виробникові
В Україні заборонили реалізацію, зберігання та застосування 68 лікарських препаратів, 43 з яких вироблено в Росії.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Основною причиною заборони є ввезення даних препаратів на територію України з порушенням вимог законодавства.
Усі аптеки мають знищити препарати або повернути виробникові.
Додамо, що у списку є також препарати українського, німецького, польського, угорського, болгарського, бельгійського, французького, румунського, данського, іспанського, італійського та австрійського виробництва.