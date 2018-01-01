Україна заборонила ввозити 25 російських книг

У переліку заборонених опинилися кілька зразків дитячої літератури та підручники

Державний комітет телебачення і радіомовлення відмовив видати дозвіл на ввезення в Україну 25 виданих у РФ у 2015-2017 рр. книг на підставі негативного висновку експертної ради з питань аналізу та оцінки друкованої продукції. У затвердженому 10 січня цього року переліку забороненого до реалізації в Україні виявилися видані в РФ



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«Історія Російської держави» Бориса Акуніна потрапила до списку заборонених в Україні

У переліку заборонених опинилися кілька зразків дитячої літератури та підручники

Державний комітет телебачення і радіомовлення відмовив видати дозвіл на ввезення в Україну 25 виданих у РФ у 2015-2017 рр. книг на підставі негативного висновку експертної ради з питань аналізу та оцінки друкованої продукції.

У затвердженому 10 січня цього року переліку забороненого до реалізації в Україні виявилися видані в РФ «Сталінград» Ентоні Бівора, дві книги з серії «Історія Російської держави» Бориса Акуніна, «Дочка Леніна - Погляд на історію» Едварда Радзинського, «Моїй Матильди. Любовні листи і щоденники Миколи Другого» Бориса Соколова, «Православ'я. Чесна розмова» протоієрея Всеволода Чапліна та інші, зокрема кілька найменувань дитячої літератури і підручники.

9 із заборонених до поширення книг видані видавництвом «АСТ», 7 - видавництвом «Е», 5 - видавництвом «Захаров», 2 - видавничою групою «Азбука-Аттикус», по 1 –видавництвами «Хіт-книга» та «ТД Алгоритм».