Україна заповнила свої газові сховища на 50%



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Протягом доби з ПСГ України відібрано 0,74 млн куб. м газу

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 16 вересня збільшився до 15,485 млрд куб. м, передає ПАТ «Укртрансгаз».

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 51,50 млн куб. м газу.

Протягом доби з ПСГ України відібрано 0,74 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 16 вересня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 24,96 млн куб. м, з Угорщини - 14,50 млн куб. м, з Польщі блакитне паливо не надходило.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 50%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.