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    Новини

    Україна заповнила свої газові сховища на 50%

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    Україна заповнила свої газові сховища на 50%

    Протягом доби з ПСГ України відібрано 0,74 млн куб. м газу

    Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 16 вересня збільшився до 15,485 млрд куб. м, передає ПАТ «Укртрансгаз».

    За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 51,50 млн куб. м газу.

    Протягом доби з ПСГ України відібрано 0,74 млн куб. м газу.

    При цьому в даних за 16 вересня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 24,96 млн куб. м, з Угорщини - 14,50 млн куб. м, з Польщі блакитне паливо не надходило.

    Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 50%.

    Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

     

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