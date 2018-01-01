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    Україна засудила входження військових самопроголошеної Південної Осетії до складу збройних сил РФ

    МЗС висловлює свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії
    Міністерство закордонних справ України виступило проти входження окремих підрозділів збройних сил самопроголошеної Південної Осетії до складу збройних сил Росії, про що в РФ заявили раніше. Про це йдеться у заяві МЗС України. Крім того, у МЗС виступили проти відкриття російською окупаційною владою митного пункту в
    • Вчора, 23:19
    • Розсилка
    <span>МЗС України</span>
    МЗС України

    МЗС висловлює свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії

    Міністерство закордонних справ України виступило проти входження окремих підрозділів збройних сил самопроголошеної Південної Осетії до складу збройних сил Росії, про що в РФ заявили раніше.

    Про це йдеться у заяві МЗС України.

    Крім того, у МЗС виступили проти відкриття російською окупаційною владою митного пункту в Ахалгорі та створення спеціалізованого митного пункту у Сухумі в Абхазії.

    «Цей черговий провокаційний крок є продовженням політики Кремля щодо дестабілізації ситуації в Чорноморському регіоні та підриву архітектури європейської безпеки», — йдеться у повідомленні.

    Дипломати закликали Росію виконувати свої зобов’язання в рамках міжнародного права та вивести всі свої збройні формування й окупаційні адміністрації з тимчасово окупованих територій Грузії та України.

    В МЗС наголосили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність Грузії.

    Нагадаємо, 24 січня Держдума РФ ратифікувала угоду про «порядок входження окремих підрозділів збройних сил Південної Осетії до складу збройних сил Росії».

    Південна Осетія — непідконтрольний Тбілісі регіон у Грузії, у 2008 році контроль над ним за підтримки Росії перейшов до бойовиків.

    МЗС Україна
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