Україна засудила входження військових самопроголошеної Південної Осетії до складу збройних сил РФ

МЗС висловлює свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії

Міністерство закордонних справ України виступило проти входження окремих підрозділів збройних сил самопроголошеної Південної Осетії до складу збройних сил Росії, про що в РФ заявили раніше. Про це йдеться у заяві МЗС України. Крім того, у МЗС виступили проти відкриття російською окупаційною владою митного пункту в



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МЗС України

МЗС висловлює свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії

Міністерство закордонних справ України виступило проти входження окремих підрозділів збройних сил самопроголошеної Південної Осетії до складу збройних сил Росії, про що в РФ заявили раніше.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

Крім того, у МЗС виступили проти відкриття російською окупаційною владою митного пункту в Ахалгорі та створення спеціалізованого митного пункту у Сухумі в Абхазії.

«Цей черговий провокаційний крок є продовженням політики Кремля щодо дестабілізації ситуації в Чорноморському регіоні та підриву архітектури європейської безпеки», — йдеться у повідомленні.

Дипломати закликали Росію виконувати свої зобов’язання в рамках міжнародного права та вивести всі свої збройні формування й окупаційні адміністрації з тимчасово окупованих територій Грузії та України.

В МЗС наголосили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність Грузії.

Нагадаємо, 24 січня Держдума РФ ратифікувала угоду про «порядок входження окремих підрозділів збройних сил Південної Осетії до складу збройних сил Росії».

Південна Осетія — непідконтрольний Тбілісі регіон у Грузії, у 2008 році контроль над ним за підтримки Росії перейшов до бойовиків.