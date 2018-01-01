Україна засудила входження військових самопроголошеної Південної Осетії до складу збройних сил РФ
- Вчора, 23:19
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МЗС висловлює свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії
Міністерство закордонних справ України виступило проти входження окремих підрозділів збройних сил самопроголошеної Південної Осетії до складу збройних сил Росії, про що в РФ заявили раніше.
Про це йдеться у заяві МЗС України.
Крім того, у МЗС виступили проти відкриття російською окупаційною владою митного пункту в Ахалгорі та створення спеціалізованого митного пункту у Сухумі в Абхазії.
«Цей черговий провокаційний крок є продовженням політики Кремля щодо дестабілізації ситуації в Чорноморському регіоні та підриву архітектури європейської безпеки», — йдеться у повідомленні.
Дипломати закликали Росію виконувати свої зобов’язання в рамках міжнародного права та вивести всі свої збройні формування й окупаційні адміністрації з тимчасово окупованих територій Грузії та України.
В МЗС наголосили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність Грузії.
Нагадаємо, 24 січня Держдума РФ ратифікувала угоду про «порядок входження окремих підрозділів збройних сил Південної Осетії до складу збройних сил Росії».
Південна Осетія — непідконтрольний Тбілісі регіон у Грузії, у 2008 році контроль над ним за підтримки Росії перейшов до бойовиків.