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    Україна збільшує інтенсивність авіаударів по росіянах

    Україна збільшує інтенсивність авіаударів по росіянах

    Спостерігачі фіксують посилення активності Повітряних Сил України у східних та південних регіонах

    Україна збільшує інтенсивність авіаударів по росіянам на противагу їхнім заявам про те, що українська бойова авіація виведена з ладу. Про це йдетьсяу статті видання Defence-blog.

    Спостерігачі фіксують посилення активності Повітряних Сил України у східних та південних регіонах, що зазнають ударів з боку російської армії на тлі заяви Міноборони Росії про те, що український повітряний флот виведений з ладу.

    Українські військові літаки та вертольоти завдають масованих авіаударів по російських об'єктах із застосуванням авіабомб, ракет, реактивних снарядів і навіть кулеметів. Крім того, українська бойова авіація бере активну участь у виконанні десантних операцій.

    Західні експерти зазначають, що здатність України продовжувати літати на літаках ВПС є наочною демонстрацією стійкості країни перед нападом.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Україна збільшує інтенсивність авіаударів по росіянах