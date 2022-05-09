Україна збільшує інтенсивність авіаударів по росіянах

Спостерігачі фіксують посилення активності Повітряних Сил України у східних та південних регіонах

Україна збільшує інтенсивність авіаударів по росіянам на противагу їхнім заявам про те, що українська бойова авіація виведена з ладу. Про це йдеться у статті видання Defence-blog.

Спостерігачі фіксують посилення активності Повітряних Сил України у східних та південних регіонах, що зазнають ударів з боку російської армії на тлі заяви Міноборони Росії про те, що український повітряний флот виведений з ладу.

Українські військові літаки та вертольоти завдають масованих авіаударів по російських об'єктах із застосуванням авіабомб, ракет, реактивних снарядів і навіть кулеметів. Крім того, українська бойова авіація бере активну участь у виконанні десантних операцій.

Західні експерти зазначають, що здатність України продовжувати літати на літаках ВПС є наочною демонстрацією стійкості країни перед нападом.