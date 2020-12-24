Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень – МОЗ

Україна не входить до списку країн, які першими отримають вакцину проти Covid-19

В Україні є необхідні умови для зберігання вакцин, які потребують -70°

Заплановано, що в Україні масова вакцинація проти коронавірусної хвороби почнеться з лютого. Уже є певні домовленості з підприємствами, які прийматимуть вакцину. Про це «Главкому» повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За словами очільника МОЗ, в Україні є необхідні умови для зберігання вакцин, які потребують особливого режиму зберігання, а саме -70°. «Ми домовилися з комерційними підприємствами й будемо спроможні приймати на тиждень 300 тисяч доз таких вакцин», – повідомив Степанов.

На першому етапі МОЗ планує вакцинувати 335 тисяч осіб. Це представники трьох категорій: лікарі, які борються з Covid-19, військові й нацгвардійці, а також ті, хто перебуває в будинках для літніх людей.

Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що українці, які вакцинуються проти коронавірусу, не чекаючи початку офіційних поставок вакцини, піддають себе великому ризику.

Нагадаємо, що Україна розробила комбінований ПЛР-тест для виявлення відразу трьох вірусів. Із огляду на схожість симптоматики грипу та коронавірусної хвороби, такий ПЛР-тест особливо актуальний зараз, коли в Україні очікують на сезонну епідемію грипу.