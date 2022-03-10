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    Україна знову організовує евакуацію з Бучі та Ірпеня

    Україна знову організовує евакуацію з Бучі та Ірпеня
    фото з відкритих джерел

    Окупанти 9 березня не давали мирним жителям виїхати із Бучі та Гостомеля

    У четвер, 10 березня продовжиться евакуація людей з міст під Києвом, де російський окупант чиниться безчинства та вбиває мирних та дітей. Про це у Facebook написала нардеп-мажоритарка Ольга Василевська-Смаглюк.

    «Сьогодні вивід людей з Гостомеля, Ірпеня, Бучі, Бородянки, Ворзеля, Пісківки продовжиться! Немішаєво, Клавдієво, всі навколишні села, Димер, Демидів, Козаровичі, Іванківщина, Полісся – потерпіть, будь ласка. Протримайтесь!» – наголосила політик.

    Крім цього, мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив у телеграм-каналі, що сьогодні о 11:00 знову буде евакуація автобусами від Екомаркета (вул. Соборна).

    «Дуже прошу вас максимально поширювати цю інформацію між сусідами і знайомими. Якщо маєте можливість, зайдіть у сусідні будинки, підвали і перекажіть людям, які там є, інформацію про евакуацію. Дякую вам за людяність!» – сказав міський голова.

    Нагадаємо, що 9 березня було евакуйовано мирних жителів з Ірпеня. Люди успішно доїхали до столиці.

    Гуманітарну колону, яка їхала з Бучі, Гостомеля та Бородянки, окупанти зупинили. Тому деякі люди вимушені були, ризикуючи життям, вирушити з Бучі до Ірпеня та виїхати з колоною місцевих жителів.

    Також у середу російські терористи відкрили вогонь по людях під час евакуації з Демидова.

    Водночас 9 березня до Львова прибула перша група людей, яка була евакуйована із Сум.

    Також сьогодні з Енергодару до Запоріжжя вирушили евакуаційні автобуси з мешканцями міста.

    Теги: окупанти війна Буча час евакуація #stoprussia
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    Україна знову організовує евакуацію з Бучі та Ірпеня