У Бучі окупанти зривають евакуацію людей

В Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Наразі 50 автобусів з людьми заблоковані російськими військовими у Стоянці під Києвом, не дають проїзд колоні. Про це повідомляє у Facebook Бучанська міська рада.

Наразі тривають перемовини, аби розблокувати рух транспорту.

Нагадуємо, що про «зелений коридор» була домовленість на найвищому рівні. Зокрема, з 9.00 до 21.00 очікується встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за маршрутами: Ворзель-Бородянка-Буча-Ірпінь-Гостомель- Київ.

Нагадаємо, в Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.