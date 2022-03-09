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    У Бучі окупанти зривають евакуацію людей

    У Бучі окупанти зривають евакуацію людей
    фото Бучанської міськради

    В Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Наразі 50 автобусів з людьми заблоковані російськими військовими у Стоянці під Києвом, не дають проїзд колоні. Про це повідомляє у Facebook Бучанська міська рада.

    Наразі тривають перемовини, аби розблокувати рух транспорту.

    Нагадуємо, що про «зелений коридор» була домовленість на найвищому рівні. Зокрема, з 9.00 до 21.00 очікується встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за маршрутами: Ворзель-Бородянка-Буча-Ірпінь-Гостомель- Київ.

    Нагадаємо, в Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: окупанти Київ війна Буча Facebook #stoprussia
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    У Бучі окупанти зривають евакуацію людей