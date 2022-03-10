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    Ситуація у Чорнобилі дуже небезпечна – Офіс президента

    Подоляк: Світ має набагато сильніше тиснути на Росію, щоби буквально видавити окупантів з України - Ситуація у Чорнобилі дуже небезпечна – Офіс президента
    Подоляк: Світ має набагато сильніше тиснути на Росію, щоби буквально видавити окупантів з України
    фото з відкритих джерел

    МАГАТЕ перестало отримувати обов'язкові дані з моніторингової системи безпеки

    Ситуація на Чорнобильській атомній електростанції, яку захватили російські окупанти, загалом небезпечна. Через дії окупантів там припинено стабільне енергопостачання об'єктів. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

    «Це загроза для усієї Європи. І, звісно, для самої Росії.... МАГАТЕ перестало отримувати обов'язкові дані з моніторингової системи безпеки. Тобто якщо раніше у світової спільноти під рукою завжди була картинка того, що відбувається на ЧАЕС, то зараз ніхто не розуміє, що там зараз. І якщо це так, значить, світ має набагато сильніше тиснути на Росію, щоби буквально видавити окупантів з України. Чим довше російські війська перебувають на території нашої країни, тим більше ці люди із середньовіччя створять проблем для всіх у Європі та для себе», – сказав Подоляк.

    Нагадаємо, в результаті дій російських військ повністю знеструмлено Чорнобильську АЕС, бойові дії тривають, що унеможливлює ремонтні роботи.

    Російські війська захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого. Окупанти тримають у заручниках працівників електростанції.

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Росію та її бойовиків припинити вогонь на Чорнобильській АЕС та пропустити туди ремонтні бригади.

    Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до українців з Банкової і повідомив, що керівництво країни не залишає Київ, всі залишаються на своїх місцях і боротимуться до кінця.

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    Теги: окупанти енергетика ЧАЕС Офіс президента радник Михайло Подоляк
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    Ситуація у Чорнобилі дуже небезпечна – Офіс президента