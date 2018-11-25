Україна звернулася за підтримкою до США у зв'язку з нападом РФ в Азовському морі



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Неправомірне застосування сили з боку РФ щодо кораблів є провокацією, що виводить російську агресію проти України на новий рівень

Україна звернулася за підтримкою до США у зв'язку з нападом Росії на кораблі українських ВМС.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив посол України в США Валерій Чалий.

«Негайно звернулися до американських партнерів із закликом про рішучу підтримку України та чіткий сигнал із боку США агресору. Засвідчено про пильну увагу до розвитку ситуації та підготовку реакції з метою запобігання подальшій ескалації. Розраховуємо на підтримку нашого стратегічного партнера», - йдеться в повідомленні.

Дипломат зазначив, що неправомірне застосування сили з боку РФ щодо кораблів і персоналу ВМС ЗС України є провокацією, що виводить російську агресію проти України на новий рівень.

Наразі, за даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід.Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

Також є інформація про двох поранених українських військових моряків.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

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