З’явилося фото судна, яке перекрило прохід під Кримським мостом



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Крім невідомого корабля, біля арки знаходяться три російських військових катери

Командування ВМС впевнене, що судно заблокувало прохід Керченською протокою з відома російських окупантів

Невідоме судно перекрило прохід під аркою Кримського мосту. Відповідні фото публікують пропагандистські ЗМІ окупованого Криму.

Зокрема, за даними одного з них, крім невідомого корабля, «біля арки знаходяться три російських військових катери і над мостом кружляють два військові вертольоти».

На появу цих фото прес-центр командування Військово-морських сил України відреагувало порівнянням дій РФ із початком окупації Росією Криму у 2014 році.

«Історія Чорноморського флоту (Севастополь) та 2014 року повторюється. Затопимо кораблі, не дамо змоги пройти, посилаючись на невідоме судно у протоці», - відзначається у повідомленні на Facebook.

Раніше командування ВМС України повідомило, що Керчтрафікконтроль проінформував про те, що перед мостом зі сторони Азовського моря сів на мілину танкер.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.