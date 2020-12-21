Українці назвали головну подію 2020 року ─ дослідження

В Україні подією цього року стала пандемія коронавірусу

43% українців назвали головною «подією року» епідемію коронавірусу, бо вона вплинула на життя абсолютної більшості людей у 2020 році. Про це свідчать дані опитування фонду «Демократичні ініціативи» та КМІС.

Соціологи зазначають, що абсолютно усі опитані оцінили пандемію, як негативну подію.

«Війну на Донбасі згадали 12,0% респондентів, весняний карантин ─ 11,5%. Ці події також одностайно оцінені як негативні», ─ інформують дослідники.

Наголошується, що 2020 рік запам’ятається роком поганих подій.

Загалом лише 16% респондентів назвали позитивними ті події, які вони вважають головними подіями року. Для порівняння, у 2019 році головну подію року (переважно це були парламентські та президентські вибори) вважали позитивною 58%.