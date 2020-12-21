Українці назвали головну подію 2020 року ─ дослідження
В Україні подією цього року стала пандемія коронавірусу
43% українців назвали головною «подією року» епідемію коронавірусу, бо вона вплинула на життя абсолютної більшості людей у 2020 році. Про це свідчать дані опитування фонду «Демократичні ініціативи» та КМІС.
Соціологи зазначають, що абсолютно усі опитані оцінили пандемію, як негативну подію.
«Війну на Донбасі згадали 12,0% респондентів, весняний карантин ─ 11,5%. Ці події також одностайно оцінені як негативні», ─ інформують дослідники.
Наголошується, що 2020 рік запам’ятається роком поганих подій.
Загалом лише 16% респондентів назвали позитивними ті події, які вони вважають головними подіями року. Для порівняння, у 2019 році головну подію року (переважно це були парламентські та президентські вибори) вважали позитивною 58%.
38% українців назвали головною подією року у світі також початок епідемії коронавірусу та одностайно оцінюють цю подію негативно.
Громадянські протести у Білорусі подією року назвали 15,9% українців, із них 19,2% вважають цю подію позитивною, а 71,4% ─ негативною.
Як зазначають соціологи, це не говорить про симпатію українців до Олександра Лукашенка. Негативна оцінка протестів обумовлена радше масштабами насилля, яке застосовує режим Лукашенка до власних громадян.
Війну між Вірменією та Азербайджаном назвали подією року 7,5% українців. Громадяни також здебільшого оцінюють її як негативну (87,4%).
Єдиною позитивною подією для більшості опитаних стала поява вакцини від коронавірусу, яку згадали 9,2% респондентів.
Світові події 2020 року в сприйнятті українців також лишилися здебільшого негативними ─ тільки 17% громадян назвали позитивними ті події, які вони вважають подіями року.
Опитування проведене з 5 до 13 грудня 2020 року фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) серед 2004 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю face-to-face серед. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, головною політичною подією 2020 року в Україні її громадяни вважають місцеві вибори. Їх назвали у відкритому питанні 33% респондентів.