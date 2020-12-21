Стало відомо, серед кого в Києві більша смертність від коронавірусу

У головній групі ризику люди старшого віку з хронічними хворобами

У Києві від коронавірусу помирає більше чоловіків, ніж жінок. Найвища смертність серед людей віком за 65 років. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

«Люди, старші за 65 років, – це головна група ризику. Така ситуація спостерігається в усьому світі. Саме серед літніх людей - найвищий відсоток летальних випадків від ускладнень хвороби. Бо в них у багатьох хронічні хвороби серця, легень, цукровий діабет. Тому вірус викликає ускладнення. Важко переносять коронавірус і ті молоді люди, які мають такі ж проблеми зі здоров’ям», – зазначив мер столиці.

«Що стосується смертності від коронавірусу, то в Києві помирають більше чоловіків. Із 1723 летальних випадків від початку пандемії в столиці – 952 чоловіки і 771 жінка», – повідомив Кличко.

За його словами, лікарі зазначають, що серед тих, у кого виникають ускладнення, – і хворі, які пізно звертаються за медичною допомогою. Тому медики наголошують, що при перших же симптомах вірусу потрібно одразу звертатися до свого сімейного лікаря, який опитує пацієнта і за наявності симптомів Covid-19 направляє до нього мобільну бригаду, що візьме зразки на ПЛР-тест.

«А в нас, на жаль, багато випадків, коли люди тиждень займаються самолікуванням і самі призначають собі препарати, що можуть ускладнити хворобу, зокрема, й антибіотики. Але лікарі наголошують, що антибіотики не допомагають при лікуванні Covid-19, бо це – вірусна інфекція. А вірусну пневмонію лікують не так, як бактеріальну, – сказав мер. – Ухвалюючи рішення про призначення антибіотиків хворому на коронавірус, лікар має врахувати стан пацієнта та результати специфічних аналізів крові. Антибіотик «про всяк випадок» при Covid-19 – небезпечний! Слід пам’ятати про це».

Як повідомлялося, за минулу добу, 20 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 673 людей. Це на 83 особи менше, ніж за попередню добу (за добу 19 грудня було 756 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 101123 випадки захворювання на Covid-19.