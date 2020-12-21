Німеччина почала третю стадію випробування Covid-вакцини

У попередній фазі брали участь більш ніж 35 000 добровольців

Розробники оцінять безпеку і імуногенність вакцини, 2500 добровольців будуть залучені до випробувань

Німецька компанія CureVac N.V. анонсувала третю фазу випробувань своєї вакцини від Covid-19. Про це повідомляється на сайті фармацевтичної компанії.

Компанія сьогодні оголосила про початок третьої фази клінічних випробувань вакцини від Covid-19 CVnCoV в Університетському медичному центрі Майнца. Перший учасник випробувань вакцини буде вакцинований 22 грудня. Будуть введені дві дози по 12 мкг. Мета дослідження – оцінка безпеки та імуногенності вакцини.

За допомогою цього клінічного дослідження за участю медиків з'ясують, як впливає вакцина на групу людей, схильних до особливо високого ризику зараження вірусами.

«Грунтуючись на цьому дослідженні, ми сподіваємося отримати додаткову інформацію про ефективну профілактику Covid-19 в цієї вразливої групи населення», – сказала д-р Лідія Ооствогельс, голова відділу інфекційних захворювань.

До третьої фази випробувань залучать понад 2500 добровольців у віці 18 років і старших. У попередній фазі брали участь більш ніж 35 000 добровольців.

Третя фаза заснована на дослідженні упродовж декількох місяців поширення Covid-19 в колективі співробітників університетської лікарні. Основна увага у ньому приділяється швидкості появи антитіл і частоті вірусологічних підтверджених випадків.

Нагадаємо, що Німеччина купить 30 млн доз Covid-вакцини у Pfizer.

Як повідомлялось, з 16 грудня у Німеччині діє «жорсткий» локдаун, який попередньо триватиме до 10 січня 2021 року. У цей період закриті більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту.

Обслуговування здійснюється в аптеках, банках, АЗС, однак не працюють перукарні, салони краси та інші схожі підприємства сфери послуг. Театри, музеї, фітнес-клуби та басейни залишаються зачиненими з 2 листопада, коли запровадили «м'який» локдаун.