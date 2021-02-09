«Українці – не кролики»: у Путіна відреагували на відмову України від російської вакцини

В Кремлі думають, що чимало українців хотіли б щепитися саме російською антиковідною вакциною

Пєсков назвав позицію української влади – позицією меншості

В Кремлі другий день не вщухають реакції на заяву президента України Володимира Зеленського, що «українці – не кролики» аби на собі випробовувати російську вакцину Sputnik V.

Відмову Києва прокоментував речник російського президента Дмитро Пєсков, – повідомляють російські ЗМІ.

За словами представника Кремля, у світі високий попит на російський препарат від коронавірусу. Крім того, «потенціал виробництва зараз не дозволяє оперативно його задовольняти».

«Що стосується того, що Зеленський не хоче закуповувати вакцину, то, як то кажуть, іншим більше дістанеться. Якщо Україна не хоче, іншим країнам більше дістанеться, країнам, які просять цю вакцину і готові її прийняти з вдячністю», – переконаний прессекретар Володимира Путіна.

Пєсков висловив думку, що в Україні є ті, «хто хотів би скористатися російською вакциною, і,очевидно, що кількість таких людей абсолютно чимала».

«Позиція керівництва України, заснована на недовірі до надійності російської вакцини. Це, напевно, позиція абсолютної меншості, це позиція, яка серйозно суперечить проведенним випробуваннням і актам визнання дійсності цих випробувань першої, другої і третьої фази у міжнародних експертів», – заявив Дмитро Песков.

Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax. Інформація про закупівлі російської вакцини є фейком.

Під час форуму «Україна 30» президент України Володимир Зеленський заявив, що українці «не кролики» для експериментів з російською вакциною проти коронавірусу.

До слова, ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.