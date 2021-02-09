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    Думки вголос

    Російська вакцина і важкий вибір для Зеленського

    • Аркадій Бабченко

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Російська вакцина і важкий вибір для Зеленського

    Юлії Володимирівні (Мендель) знову доведеться викручуватися та вигадувати вирваний контекст

    Мовою оригіналу

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы «не кролики» для экспериментов с российской вакциной против коронавируса. И именно поэтому вакциной «Спутник V» не будут прививать наших граждан.

    «Никакого подтверждения «Спутник V», то, что она гарантированно дает результат – нет. Я считаю, что граждане Украины – это граждане, это люди и точно не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права, поэтому мы договаривались только с тем ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром и которые дают положительный результат», – заявил глава государства.

    Ну, то есть, если бы подтверждение было – то без проблем, закупили бы и русскую вакцину, я правильно понимаю?

    Ну, так у меня хреновые новости.

    «Ланцет» позавчера выпустил статью, в которой говорится, что российская вакцина крайне эффективна. Девяносто один и шесть десятых процента. Защита от среднего и тяжелого течения болезни - сто процентов. Защита от нового штамма, обнаруженного в Великобритании.

    Это стало сенсацией, об этом сообщили все ведущие мировые СМИ.

    «Многие страны «выстроились в очередь» за российской вакциной «Спутник-V» после публикации в медицинском журнале «Ланцет» – это Bloomberg.

    «Российская вакцина, будет «не только эффективна, но и безопасна» в борьбе с коронавирусом» – это The New York Times.

    «Успех где-либо – успех для всех. Если Россия или Китай имеют надёжные вакцины, то они могут обеспечить ими и себя и другие страны. Это путь к всеобщей защите всего человечества» – это Энтони Фаучи, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США 8 февраля в интервью JAMA Network.

    Евросоюз призывает обратить внимание на китайскую и российскую вакцины, как на очень эффективные, и заполнить ими дыры с недостающими своими.

    Ну и так далее. Полон интернет. Надеюсь, в Офисе Президента умеют пользоваться Гуглом.

    Реальность такова – да, русским удалось создать хорошую вакцину. Да, она работает. Да, это начинают признавать в мире.

    Иногда, примерно раз в сто лет, им действительно удается что-то сделать – то в космос полететь, то работающую вакцину создать.

    У неё проблема с сертификацией, потому что русские, как всегда, не могут понять, нафига все эти ваши бумажки и три стадии исследования, и с третьей стадией у неё до сих пор все хреново, но сейчас на соблюдение этих требований похоже, начинают подзабивать болтеца.

    И мне вот интересно.

    Владимир Александрович, а что вы будете говорить, когда русскую вакцину все же начнут закупать другие страны, и, что хуже всего, страны первого мира?

    «Спутинк V» доказал свою эффективность, его закупают в Евросоюзе, и мы теперь тоже будем закупать?

    Запомните этот твит.

    Вот, вряд ли в руководителе государства, призванного принимать решения, может раздражать что-то больше, чем метание по проруби.

    Блин, ну скажи ты уже – русская вакцина может быть хот миллион раз наиэффективнейшей, но мы не закупим ни капли, потому что идите вы, су*и оккупационные, на*уй, вот почему. С любовью, ваши фашисты-бандеровцы. Точка.

    Или наоборот – мы посмотрели в глаза, договорились посередине и с радостью получили в дар от царя Московии пятьсот миллионов русских вакцин любовь-дружба-жвачка.

    Ну, или третий вариант – мы все про*бали и у нас просто нет больше никакого другого выхода, кроме как, перекусив задницей лом от злости, закупать вакцину у оккупантов.

    Но выбери, блин, что-то одно уже, наконец.

    В идеале, конечно, первое, но то такое, мои розовые мечты девственницы в сферическом вакууме.

    Совсем в идеале, конечно, если ты Президент, то вообще досконально изучать тему, на которую собираешься говорить, но это совсем уже из области фантастики.

    Потому что Вас сейчас, Владимир Александрович, неизбежно ткнут носом в статью в ведущем медицинском мировом журнале.

    И что тогда?

    Мы не берем потому, что неэффективна?

    Или все же потому, что – оккупанты?

    Определитесь уже, наконец.

    Потому что, если неэффективна – ну, вот, эффективность доведена. И?

    Что теперь?

    Юлии Владимировне (Мендель) опять придется изворачиваться тапочками наружу, придумывая вырванный контекст.

    Пожалели бы девушку.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія вакцинація коронавірус
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