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    Українці офіційно мають на руках 883 тисячі рушниць

    За українським законодавством, громадяни мають право лише на мислівську зброю та не можуть бути власниками пістолетів, автоматів, кулеметів і штурмових гвинтівок
    Станом на 1 січня 2018 року в Україні було зареєстровано в приватній власності 882 777 одиниць мисливської зброї. Про це йдеться у відповіді Нацполіції на інформаційний запит «Українських новин». Так, на руках в українців офіційно перебуває 736 918 одиниць мисливської гладкоствольної зброї і 145 859 одиниць мисливської нарізної
    • Сьогодні, 16:44
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    За українським законодавством, громадяни мають право лише на мислівську зброю та не можуть бути власниками пістолетів, автоматів, кулеметів і штурмових гвинтівок

    Станом на 1 січня 2018 року в Україні було зареєстровано в приватній власності 882 777 одиниць мисливської зброї.

    Про це йдеться у відповіді Нацполіції на інформаційний запит «Українських новин».

    Так, на руках в українців офіційно перебуває 736 918 одиниць мисливської гладкоствольної зброї і 145 859 одиниць мисливської нарізної зброї. При цьому зареєстрованих власників зброї в Україні налічується 663 126 осіб.

    За українським законодавством, громадяни мають право лише на мислівську зброю та не можуть бути власниками пістолетів, автоматів, кулеметів і штурмових гвинтівок. Проте, за даними видання, останніми роками лише глава МВС Арсен Аваков вручив понад 3 тис. такої зброї як нагороди.

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    Крім того, видання з посиланням на дані «Української асоціації власників зброї» зазначає, що на руках в українців може бути до 5 млн одиниць незареєстрованої легкої вогнепальної зброї. Нацполіція в 2017 році вилучила у громадян 1 тис. пістолетів, 78 гранатометів, автомати, обрізи, рушниці, 240 тис патронів, понад 2 тис. гранат і 72 вибухових пристрої.

     

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