Українці працюватимуть за сімома видами трудових договорів: які вони будуть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Свириденко зазначила, що трудовий договір зберігає гарантії та відкриває нові можливості Фото6 Укрінформ

За словами заступника міністра економіки, схвалений урядом проєкт закону «Про працю» розширює можливості працевлаштування і захисту прав

У схваленому Кабінетом міністрів проєкті закону «Про працю» передбачається, що в основі трудових відносин лежатиме письмовий договір між працівником і роботодавцем, загалом закон визначає сім різновидів таких угод. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповіла заступник голови Мінекономіки Юлія Свириденко.

«Рамковий трудовий договір ми запропонуємо, але його зміст може варіюватися, робітник має право пропонувати пункти на свій розсуд», - пояснила вона.

За словами заступника міністра, схвалений урядом проєкт закону «Про працю» розширює можливості працевлаштування і захисту прав. В основі трудових відносин має бути тільки договір — угода працівника і роботодавця в письмовій формі із зазначенням всіх прав і обов’язків сторін (раніше закон допускав усні домовленості).

Документ визначає сім різновидів таких угод. Вони можуть бути безстрокові, строкові, короткострокові, сезонні, з нефіксованим робочим часом, учнівські та договори з домашніми працівниками.

«Намагалися охопити всі можливі сучасні форми працевлаштування для розширення його можливостей», - зазначила Свириденко.

За її словами, це означатиме затвердження на законодавчому рівні гнучкого графіку та дистанційної роботи. Зокрема, офіційно працевлаштуватися і працювати вдома зможуть мами в декретній відпустці і люди з інвалідністю. Нормальна тривалість робочого часу становитиме 40 годин на тиждень, а щоденне навантаження визначить роботодавець з урахуванням специфіки діяльності.

Автори законопроєкту радять вписувати в угоди всі важливі нюанси, і якщо згодом роботодавець домовленості порушить - звертатися з договором до суду (за порушення передбачені штрафні санкції).

Як повідомлялось, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону «Про працю» 28 грудня, зараз документ перебуває на розгляді парламенту.

За словами Свириденко, з моменту підписання президентом закону у підприємств буде ще півроку, щоб привести у відповідність нормативно-правові акти, і ще рік - на перепідписання трудових договорів. На її думку, вже в лютому проєкт закону буде винесений на голосування у першому читанні.