В Мінекономіки розказали, як держава готується до розпродажу землі



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Українські чорноземи фото: УНІАН

У 2019 році проведено інвентаризацію 1,07 млн га земель сільськогосподарського призначення державної власності

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не має наміру готувати і вносити на розгляд уряду окремий законопроєкт щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель.

Про це «Главкому» повідомив заступник міністра Тарас Висоцький у відповіді на інформаційний запит.

За його словами, нині уряд активно працює над створенням належної інфраструктури у сфері земельних відносин. Зокрема, активно триває інвентаризація земель. З метою вчасної підготовки до запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні, Держгеокадастр проводить інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення державної власності. У 2019 році проінвентаризовано 1,07 млн га земель сільськогосподарського призначення державної власності, відомості про які внесено до Державного земельного кадастру.

Загалом, державний земельний кадастр містить інформацію про 21 млн ділянок загальною площею 43,8 млн га з них 14,1 млн ділянок площею 30,9 млн га – сільськогосподарські землі.

Заступник міністра зауважив: до 1 серпня 2020 року необхідно внести до Державного земельного кадастру інформацію про усі землі сільськогосподарського призначення державної власності і до кінця 2020 року - завершити створення сучасної цифрової моделі території України.

Водночас Тарас Висоцький запевнив, що заборона на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, діятиме, відповідно до вимог розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України, а саме до набрання чинності законом про обіг земель с/г призначення.

Як повідомляв «Главком», законопроект про ринок землі нардепи можуть розглянути у другому читанні 14 січня.

Нагадаємо, що Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов’язком відчужити ділянку впродовж року.

17-18 грудня аграрії України вийшли на акції протесту проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.