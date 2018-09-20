Українців чекає тепла п'ятниця без дощів графіка



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Прохолодно буде лише в Карпатах - до 19 градусів вдень і від +3 вночі

Найближчої доби на території України збережеться тепла і суха погода, без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У п'ятницю очікується південно-західний вітер, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°, в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 15-19°.

У Києві – без опадів, температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 21 вересня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 28,0 градусів тепла в 1932 році, найнижча вночі на позначці 0,7 градусів вище нуля в 1902 році.

У суботу в Україні буде без опадів, лише вдень у західних областях дощ, місцями гроза. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, на заході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°; вдень 23-28°, у більшості західних областей зниження денної температури до 13-18°.

У Києві 22 вересня – без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-27°.

20 вересня станом на 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 20-22°, у Дніпрі в межах Києва 19°.

Джерело: Інтерфакс-Україна