Мінлива погода і морські слони. Полярники провели віртуальну екскурсію станцією «Академік Вернадський»

Наразі у Антарктиді осінь, сонце встає ближче до дев’ятої ранку, а погода дуже мінлива

Антарктида стає ближчою. Українські полярники провели віртуальну екскурсію станцією «Академік Вернадський». Пряма трансляція ішла на сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Озонометристка станції Анна Соіна розповіла, що наразі на материку осінь. Сонце встає о 8:40-8:50, а погода дуже мінлива.

Полярниця також показала кімнату, де зберігають лижі. «На них ми катаємося та їздимо у справах нашим островом і на сусідні острови», – пояснила Соіна. Послуговуються і снігоступами, «у яких досить важко йти, але це добре тренує ноги». Скрізь на станції висять вогнегасники, бо пожежа, за словами озонометристки, найбільш небезпечна подія, що тут може трапитися.

Соіна показала метеоофіс, де фахівці слідкують за погодою, та різноманітне обладнання, спортивний зал. Також полярники нещодавно отримали безлімітний за кількістю трафіку Інтернет, чому надзвичайно раді.

У коридорі станції висять фото тварин, які живуть на південному полюсі. Анна Соїна розповіла, що бачила нещодавно пінгвінів і маленького морського слона.

Раніше повідомлялося, що айсберг площею 1270 квадратних кілометрів відколовся від Антарктиди, що можна порівняти з територією, яку одночасно займають Київ (839 кв. км) та Дніпро (409 кв. км) узяті разом. Айсберг відколовся від шельфового льодовика Брант, де знаходиться британська дослідницька станція Halley.

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