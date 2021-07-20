Українців за рік стало менше

Із початку року в Україні померло на 25% більше, ніж торік у цю пору

Померлих більшає, народжуваність падає – такі дані Держстату

Населення України на 1 червня 2021 року склало 41 млн 408,2 тис. чол., що на 377,6 тис., або на 0,9% менше, ніж роком раніше.

Число померлих в Україні в травні 2021 року склало 57,29 тис., що на 28,2% більше, ніж в травні 2020 року, повідомила Державна служба статистики.

В цілому з початку року в Україні померло 299,96 тис. осіб, що на 25% більше, ніж в минулому році.

У серпні 2020 року кількість померлих в країні було на 3,9% більше, ніж за той же місяць роком раніше, у вересні – на 15,4%, в жовтні – на 17,5%, в листопаді – 35%, в грудні – на 42,9%, в січні 2021 року – на 7,7%, в лютому– на 9%, в березні – на 34,4%, в квітні – на 48,5%.

Число новонароджених в Україні в травні-2021 скоротилося на 12,8% до травня-2020 року – до 20,6 тис., а в цілому за п'ять місяців воно скоротилося на 5,5% – до 109,63 тис.

Нагадаємо, за офіційною статистикою, бідними в Україні є 1,6% населення. Їхню кількість рахують за прожитковим мінімумом, але багато людей отримують зарплату в конверті.

Або ж працюють за кордоном, однак свої зарплати приховують. Відповідно задекларовані доходи відрізняються від того, що є насправді.

Читайте також: