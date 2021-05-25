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    Держстат назвав середню тривалість життя в Україні

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    Для чоловіків середня тривалість життя складає 66 років, а для жінок 76 років - Держстат назвав середню тривалість життя в Україні
    Для чоловіків середня тривалість життя складає 66 років, а для жінок 76 років
    Фото з відкритих джерел

    Населення України за 30 років скоротилося майже на 10 млн осіб

    За останні 30 років тривалість життя в Україні зросла. Водночас за статистикою, жінки живуть довше за чоловіків.

    Як повідомляє Державна служба статистики, для чоловіків середня тривалість склала 66 років, а для жінок 76 років. Середня очікувана тривалість життя в Україні у 2019 році склала 72,01 років.

    За даними відомства, у 1990 році середня тривалість життя склала 70 років: 65 – для чоловіків і 74 – для жінок.

    Також повідомляється, що за останні 30 років населення України скоротилося майже на 10 млн осіб. У 1990 році в Україні було 51 556,5 тисяч постійних жителів, у 2020 році – 41 732,8 тисяча.

    На сьогодні населення світу складає майже 7,8 мільярдів людей. Проте, за прогнозами ООН, до 2050 року кількість людей у світі складе 9,7 мільярдів осіб, а до кінця століття досягне позначки в 11 мільярдів.

    Додамо, що за підрахунками Держстату, серед причин смерті українців Covid-19 вийшов на четверте місце.

    Також Державна служба статистики оприлюднила дані щодо демографічної ситуації в Україні за січень-лютий 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року на 8,3%.

    Теги: пенсіонери Держстат населення
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    Держстат назвав середню тривалість життя в Україні