Держстат назвав середню тривалість життя в Україні

Для чоловіків середня тривалість життя складає 66 років, а для жінок 76 років

Населення України за 30 років скоротилося майже на 10 млн осіб

За останні 30 років тривалість життя в Україні зросла. Водночас за статистикою, жінки живуть довше за чоловіків.

Як повідомляє Державна служба статистики, для чоловіків середня тривалість склала 66 років, а для жінок 76 років. Середня очікувана тривалість життя в Україні у 2019 році склала 72,01 років.

За даними відомства, у 1990 році середня тривалість життя склала 70 років: 65 – для чоловіків і 74 – для жінок.

Також повідомляється, що за останні 30 років населення України скоротилося майже на 10 млн осіб. У 1990 році в Україні було 51 556,5 тисяч постійних жителів, у 2020 році – 41 732,8 тисяча.

На сьогодні населення світу складає майже 7,8 мільярдів людей. Проте, за прогнозами ООН, до 2050 року кількість людей у світі складе 9,7 мільярдів осіб, а до кінця століття досягне позначки в 11 мільярдів.

Додамо, що за підрахунками Держстату, серед причин смерті українців Covid-19 вийшов на четверте місце.

Також Державна служба статистики оприлюднила дані щодо демографічної ситуації в Україні за січень-лютий 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року на 8,3%.