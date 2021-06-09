Платіжки за комуналку за рік збільшились на 56% – Держстат

Українці заборгували за комуналку понад 74 млрд

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії у квітні 2021 року склали 17,8 млрд грн. Це на 56,1% більше, ніж у квітні минулого року (11,4 млрд грн). Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, у квітні 2021 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 22,7 млрд (127,3% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець квітня 2021 року склала 74,3 млрд грн, що на 5,0 млрд грн більше, ніж місяцем раніше (79,3 млрд грн).

За статичними даними, станом на 30 квітня заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 28,6 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 25,4 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 7,6 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 6,2 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком – 5,4 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 1,1 млрд грн.

Фахівці до того ж підрахували, що частка витрат українців на продукти харчування зростає. Загальні грошові витрати одного домогосподарства становлять 9390,58 грн на місяць, з них споживчі грошові витрати – 8567,78 грн, неспоживчі витрати – 822,80 грн. Дані показують, що в середньому одне домогосподарство витрачає на харчування 4186,45 грн на місяць.

Раніше Держстат назвав середню тривалість життя в Україні. Додамо, що за підрахунками Держстату, серед причин смерті українців Covid-19 вийшов на четверте місце.

Також Державна служба статистики оприлюднила дані щодо демографічної ситуації в Україні за січень-лютий 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року на 8,3%.