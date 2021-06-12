Українцям не потрібно буде проходити карантин у Німеччині: названо дату

Німецький регулятор виключив Україну зі списку країн з ризиком зараження Covid-19

У п'ятницю, 11 червня, німецький регулятор виключив Україну, Австрію, США та ще низку країн зі списку країн з ризиком зараження Covid-19. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Так, Німеччина виключила Україну, США, Австрію, Швейцарію, Вірменію, Азербайджан та ще низку держав зі списку країн і територій, які вважаються зонами ризику зараження коронавірусом.

Як повідомляє Інститут імені Роберта Коха, це рішення набуває чинності 13 червня. З цього дня прибулі з цих країн в Німеччину більше не повинні реєструватись та проходити карантин.

Також зі списку «ризикових» країн виключили Боснію та Герцеговину, Хорватію, Сербію, Косово, Молдову, Канаду, Португалію, Кіпр, два швейцарські кантони, Ліван та деякі регіони Греції.

Водночас, деякі регіони країн – наприклад агломерація португальського Лісабону, іспанська Сеута, а також такі країни як Катар та Грузія вважаються простою зоною захворюваності.

До слова, Румунія оновила список країн з рівнями епідемічного ризику: Україна в «зеленій зоні».

Додамо, що в Україні всі області перейшли в «зелену» зону карантину. У цій зоні діють найслабші карантинні обмеження. Проте, якщо ситуація в Україні з коронавірусом буде погіршуватися, уряд буде змушений йти на посилення карантину. У МОЗ закликають дотримуватися протиепідемічних правил, аби не довелося скасовувати «зелену» зону карантину.

Наразі Україна третя в Європі за кількістю смертей від Covid-19.

Тим часом, європейський регіональний директор ВООЗ Ганс Клюге заявив, що загроза виникнення у Європі восени смертельної четвертої хвилі Covid-19 залишається високою, попри чинний спад у кількості інфікованих.