Румунія оновила список країн з рівнями епідемічного ризику: Україна в «зеленій зоні»

В Україні всі області перейшли в «зелену» зону карантину

Уряд Румунії оновив перелік країн із епідемічним ризиком

Україна залишається серед країн «зеленої» зони. Про це повідомляє Digi24.

Відповідно до рішення № 39 від 10.06.2021 р. Національного комітету з надзвичайних ситуацій, уряд Румунії оновив список країн за рівнем епідемічної загрози відповідно до «жовтого», «червоного» та «зеленого» кодів небезпеки.

Громадяни, які прибувають із країн, що входять до «зеленої» зони, звільняються від необхідності перебувати на карантині.

Додамо, що в Україні всі області перейшли в «зелену» зону карантину. У цій зоні діють найслабші карантинні обмеження. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Проте, якщо ситуація в Україні з коронавірусом буде погіршуватися, уряд буде змушений йти на посилення карантину. У МОЗ закликають дотримуватися протиепідемічних правил, аби не довелося скасовувати «зелену» зону карантину.

Наразі Україна третя в Європі за кількістю смертей від Covid-19.

Тим часом, європейський регіональний директор ВООЗ Ганс Клюге заявив, що загроза виникнення у Європі восени смертельної четвертої хвилі Covid-19 залишається високою, попри чинний спад у кількості інфікованих.

Читайте також: