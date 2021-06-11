Пандемія у світі: Україна третя в Європі за кількістю смертей від Covid-19

За добу 11 400 людей у світі померли від коронавірусу

За добу 9 червня у світі зафіксували 434 852 інфікування Covid-19. Про це повідомляє Worldometers

Зокрема, в Індії – 91 266 випадків, у Бразилії – 89 802, у Колумбії – 29 302. В Аргентині – 27 628 випадків, а в США – 14 880.

Україна з 1 785 випадками знаходиться на 36 місці у світі – між Афганістаном (1 824) та Гватемалою (1 785). Серед європейських країн Україна сьома.

За добу 11 400 людей у світі померли. За щоденною кількістю смертей Україна 17-та у світі і третя в Європі.

Тим часом, європейський регіональний директор ВООЗ Ганс Клюге заявив, що загроза виникнення у Європі восени смертельної четвертої хвилі Covid-19 залишається високою, попри чинний спад у кількості інфікованих. «Ми вже були у подібній ситуації. Минулого літа кількість випадків поступово зростала серед молодшої вікової групи, потім недуга перемістилася на старших людей, що призвело до страхітливих смертей осінню та взимку 2020-го. Не повторюймо цієї помилки знову», – сказав Клюге.

Аби уникнути цього він закликав європейців влітку «залишатися обачними та дотримуватися здорового ґлузду».

«Якщо ви хочете подорожувати – подумайте, чи треба. Якщо все ж вирішите їхати – робіть це безпечно», – зазначив експерт.