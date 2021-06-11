«Дорожне решето»: турист показав, який вигляд має Коблево (фото)

Знаний курорт вражає людей занедбаними дорогами

Тема доріг зберігає свою актуальність протягом усіх років незалежності України. Зокрема цікавий факт був помічений в Коблево. Житель Миколаєва Дмитро Рябченко на своїй сторінці у Facebook виставив світлини доріг в Коблево.

«Вчора на курорті Коблево на головній дорозі я фотографував ями.

Не можу зрозуміти, як головний морський курорт може бути таким занедбаним і бідним. Зло бере», – написав чоловік.

Він додав, що цінності туристичного магнетизму декларує саме ця влада.

Фото дірявих доріг чоловік виклав у коментарях.

«Прямо в непідготовлені ями, де ще мокро після дощу, ліниві працівники кидали асфальт лопатами. Видно, що все це робиться на «зліт». А ситуація класична – скільки разів про такий «ремонт» писали... А він досі продовжується. Як гадаєте, скільки часу протримається ця дорога?», – обурився Дмитро Рябченко.

Додамо, що президент України підбив підсумки візиту на Дніпропетровщину та відзначив прогрес у розбудові регіону. «Радий був відвідати Дніпро та рідний Кривий Ріг. Особливо приємно було прилетіти в місто мого дитинства рейсовим літаком та дати старт відродженню криворізького аеропорту. Відсьогодні польоти за маршрутом Київ – Кривий Ріг стануть щотижневими. А після реконструкції терміналу та злітно-посадкової смуги летовище зможе приймати до 400 пасажирів за годину», – йдеться у заяві глави держави у Facebook.

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