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    Ізраїль вирішив частково відкритися до туристів: коли і кого пускатимуть

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    В'їзд до Ізраїлю буде дозволено туристам, які пройшли вакцинацію від коронавірусу, або ж тим, які перехворіли на Covid-19 - Ізраїль вирішив частково відкритися до туристів: коли і кого пускатимуть

    В'їзд до Ізраїлю буде дозволено туристам, які пройшли вакцинацію від коронавірусу, або ж тим, які перехворіли на Covid-19

    Фото: Ronen Zvulun

    Наразі в Ізраїль пропускають організовані групи іноземних туристів

    Міністр туризму Ізраїлю Оріт Фаркаш-Коен заявила, що країна з 1 липня вирішила відкритися для індивідуального туризму, однак потрапити в Ізраїль зможуть тільки туристи з імунітетом до коронавірусу.

    Про це повідомило видання newsru.co.il.

    Як зазначила міністр, рішення про відкриття індивідуального туризму було узгоджено з міністерством охорони здоров'я та міністерством внутрішніх справ Ізраїлю.

    В'їзд буде дозволено туристам, які пройшли вакцинацію від коронавірусу, або ж тим, які перехворіли на Covid-19.

    Водночас глава МВС Ізраїлю Арьє Дері заявив, що ухвалив рішення дозволити в'їзд іноземним туристам за спрощеною процедурою з країн з низьким рівнем захворюваності. Список таких країн буде щотижня оновлюватися МОЗ.

    Нові правила в'їзду в Ізраїль будуть опубліковані пізніше. Наразі в Ізраїль пропускають організовані групи іноземних туристів.

    До слова, Франція відкриває кордони: які умови для українських туристів.

    Раніше МОЗ назвало переваги для українців, які отримали щеплення.

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    Теги: Ізраїль туризм щеплення вакцинація коронавірус
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    Ізраїль вирішив частково відкритися до туристів: коли і кого пускатимуть