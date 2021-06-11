Ізраїль вирішив частково відкритися до туристів: коли і кого пускатимуть
В'їзд до Ізраїлю буде дозволено туристам, які пройшли вакцинацію від коронавірусу, або ж тим, які перехворіли на Covid-19
Наразі в Ізраїль пропускають організовані групи іноземних туристів
Міністр туризму Ізраїлю Оріт Фаркаш-Коен заявила, що країна з 1 липня вирішила відкритися для індивідуального туризму, однак потрапити в Ізраїль зможуть тільки туристи з імунітетом до коронавірусу.
Про це повідомило видання newsru.co.il.
Як зазначила міністр, рішення про відкриття індивідуального туризму було узгоджено з міністерством охорони здоров'я та міністерством внутрішніх справ Ізраїлю.
В'їзд буде дозволено туристам, які пройшли вакцинацію від коронавірусу, або ж тим, які перехворіли на Covid-19.
Водночас глава МВС Ізраїлю Арьє Дері заявив, що ухвалив рішення дозволити в'їзд іноземним туристам за спрощеною процедурою з країн з низьким рівнем захворюваності. Список таких країн буде щотижня оновлюватися МОЗ.
Нові правила в'їзду в Ізраїль будуть опубліковані пізніше. Наразі в Ізраїль пропускають організовані групи іноземних туристів.
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