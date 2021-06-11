ВООЗ: восени Європі загрожує нова хвиля коронавірусу

За словами експертів, рівень вакцинації проти Covid-19 у Європі досі є Ц»значно нижчим від необхідного для захисту регіону від повторного спалаху»

Фахівець ВООЗ закликав європейців влітку «залишатися обачними та дотримуватися здорового ґлузду»

Загроза виникнення у Європі восени смертельної четвертої хвилі Covid-19 залишається високою, попри чинний спад у кількості інфікованих. Про це заявив європейський регіональний директор ВООЗ Ганс Клюге, пише the Guardian.

«Ми вже були у подібній ситуації. Минулого літа кількість випадків поступово зростала серед молодшої вікової групи, потім недуга перемістилася на старших людей, що призвело до страхітливих смертей осінню та взимку 2020-го. Не повторюймо цієї помилки знову», – сказав Клюге.

Аби уникнути цього він закликав європейців влітку «залишатися обачними та дотримуватися здорового ґлузду».

«Якщо ви хочете подорожувати – подумайте, чи треба. Якщо все ж вирішите їхати – робіть це безпечно», – зазначив експерт.

Його думку підтримала старший офіцер із надзвичайних ситуацій ВООЗ Кеті Смолвуд, яка звернула увагу на штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії.

«Є достовірні свідчення його значно вищої заразності, наявні докази збільшення числа госпіталізацій, ми також бачили випадки імунного уникнення, особливого після лише однієї дози щеплення. На наше переконання, це становить значний ризик поширення», – розповіла Смолвуд.

За словами експертів, рівень вакцинації проти Covid-19 у Європі досі є Ц»значно нижчим від необхідного для захисту регіону від повторного спалаху».

Раніше у ВООЗ заявили, що Швидке зняття карантинних обмежень може мати катастрофічні наслідки.

До слова, вчені виявили ще один небезпечний наслідок коронавірусу.