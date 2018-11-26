Українцям небезпечно перебувати на території Росії - Клімкін



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«Що стосується російських дипломатів, то вони працюють на спецслужби, ніяких інших функцій у них тут, в Україні, бути не може», - додав міністр МЗС

«Ми (з РФ – ред.) не маємо дипломатичних відносин, це – формальність», - сказав міністр

Для українських громадян небезпечно перебувати на території країни-агресора – Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками брифінгу для дипломатичного корпусу керівництва МЗС та ВМС ЗС України у зв’язку з черговим актом агресії Росії проти України.

«Ми (з РФ – ред.) не маємо дипломатичних відносин, це – формальність, оскільки наші дипломати в Росії за визначенням не можуть здійснювати жодної дипломатичної діяльності в

країні, і виключно зосереджені на тому, щоб допомагати українцям, в тому числі дипломатичним в’язням, але не тільки. Ми завжди виходили з цієї позиції. Але, виходячи з умов, хочу сказати, що взагалі перебувати на території країни-агресора є небезпечним для українських громадян», - сказав міністр.

«Що стосується російських дипломатів тут, то звичайно вони працюють на спецслужби, ніяких інших функцій у них тут, в Україні, бути не може», - додав він.

Раніше у зв'язку з захопленням українських кораблів президент Петро Порошенко провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. За результатами бесіди сторони домовилися терміново скликати засідання комісії Україна-НАТО.

Генсек Ради Європи зробив заяву щодо ситуації в Азовському морі. Ягланд, зокрема, нагадав, що Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Зазначимо, що Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

Президент України підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України приведені у повну бойову готовність.