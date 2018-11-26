Договір з РФ щодо статусу Керченської акваторії є нікчемним – Клімкін



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Корабельна група ВМС ЗСУ заздалегідь попередила російську сторону про намір пройти Керченську протоку

Клімкін зазначив, що дії РФ є узурпацією суверенних прав України, гарантованих статтею 2 Конвенції ООН, стороною якої є Росія

РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод щодо Керченської протоки та Азовського моря.

Про це на брифінгу у понеділок заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Дії Російської Федерації і в Керченській протоці, і в Чорному морі є застосуванням сили і на території України, і … поза межами 12-мильної зони. Таким чином Російська Федерація порушила всі базові фундаментальні норми міжнародного права», - заявив міністр.

Клімкін зазначив, що дії РФ є узурпацією суверенних прав України, гарантованих статтею 2 Конвенції ООН, стороною якої є Росія.

«І, звичайно, будь-які посилання-маніпуляції Росії про буцімто порушення державного кордону є за визначенням нелегітимними, оскільки є рішення всіх міжнародних органів, включаючи Генасамблею ООН», - наголосив Клімкін.

Він підкреслив, що своїми діями РФ також порушила свободу судноплавства та статті 38 і 44 конвенції ООН з морського права, яка забороняє перешкоджати мирному транзиту Керченською протокою.

«Таким чином РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод щодо Керченської протоки та Азовського моря.

Ми розуміємо, що Росія не має і не мала наміру їх дотримуватися. Відповідно всі російські маніпуляції і посилання на начебто спільні води України і Росії є абсолютно безпідставними», - зазначив міністр.

Як відомо, Порошенко обговорив з Дудою і Туском ситуацію в Азовському морі.

Нагадаємо, раніше у зв'язку з захопленням українських кораблів Порошенко провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. За результатами бесіди сторони домовилися терміново скликати засідання комісії Україна-НАТО. Крім того, Порошенко і Столтенберг обговорили агресію Росії, а також введення режиму воєнного стану в Україні.

Генсек Ради Європи зробив заяву щодо ситуації в Азовському морі. Ягланд, зокрема, нагадав, що Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ, відповідно до договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який набув чинності у 2004 році.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росію вже не хвилюють можливі санкції через агресію проти України у Керченській протоці.

Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Експерт-міжнародник раніше заявив про статус захоплених українських моряків: вони військовополонені. Також стали відомі імена трьох поранених військових моряків.

Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.