Договір з РФ щодо статусу Керченської акваторії є нікчемним – Клімкін
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Клімкін зазначив, що дії РФ є узурпацією суверенних прав України, гарантованих статтею 2 Конвенції ООН, стороною якої є Росія
РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод щодо Керченської протоки та Азовського моря.
Про це на брифінгу у понеділок заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
«Дії Російської Федерації і в Керченській протоці, і в Чорному морі є застосуванням сили і на території України, і … поза межами 12-мильної зони. Таким чином Російська Федерація порушила всі базові фундаментальні норми міжнародного права», - заявив міністр.
Клімкін зазначив, що дії РФ є узурпацією суверенних прав України, гарантованих статтею 2 Конвенції ООН, стороною якої є Росія.
«І, звичайно, будь-які посилання-маніпуляції Росії про буцімто порушення державного кордону є за визначенням нелегітимними, оскільки є рішення всіх міжнародних органів, включаючи Генасамблею ООН», - наголосив Клімкін.
Він підкреслив, що своїми діями РФ також порушила свободу судноплавства та статті 38 і 44 конвенції ООН з морського права, яка забороняє перешкоджати мирному транзиту Керченською протокою.
«Таким чином РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод щодо Керченської протоки та Азовського моря.
Ми розуміємо, що Росія не має і не мала наміру їх дотримуватися. Відповідно всі російські маніпуляції і посилання на начебто спільні води України і Росії є абсолютно безпідставними», - зазначив міністр.
Як відомо, Порошенко обговорив з Дудою і Туском ситуацію в Азовському морі.
Нагадаємо, раніше у зв'язку з захопленням українських кораблів Порошенко провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. За результатами бесіди сторони домовилися терміново скликати засідання комісії Україна-НАТО. Крім того, Порошенко і Столтенберг обговорили агресію Росії, а також введення режиму воєнного стану в Україні.
Генсек Ради Європи зробив заяву щодо ситуації в Азовському морі. Ягланд, зокрема, нагадав, що Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ, відповідно до договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який набув чинності у 2004 році.
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росію вже не хвилюють можливі санкції через агресію проти України у Керченській протоці.
Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.
Експерт-міжнародник раніше заявив про статус захоплених українських моряків: вони військовополонені. Також стали відомі імена трьох поранених військових моряків.
Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.