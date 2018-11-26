  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Договір з РФ щодо статусу Керченської акваторії є нікчемним – Клімкін

    • Розсилка
    <span>Корабельна група ВМС ЗСУ заздалегідь попередила російську сторону про намір пройти Керченську протоку</span> - Договір з РФ щодо статусу Керченської акваторії є нікчемним – Клімкін
    Корабельна група ВМС ЗСУ заздалегідь попередила російську сторону про намір пройти Керченську протоку

    Клімкін зазначив, що дії РФ є узурпацією суверенних прав України, гарантованих статтею 2 Конвенції ООН, стороною якої є Росія

    РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод щодо Керченської протоки та Азовського моря.

    Про це на брифінгу у понеділок заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

    «Дії Російської Федерації і в Керченській протоці, і в Чорному морі є застосуванням сили і на території України, і … поза межами 12-мильної зони. Таким чином Російська Федерація порушила всі базові фундаментальні норми міжнародного права», - заявив міністр.

    Клімкін зазначив, що дії РФ є узурпацією суверенних прав України, гарантованих статтею 2 Конвенції ООН, стороною якої є Росія.

    «І, звичайно, будь-які посилання-маніпуляції Росії про буцімто порушення державного кордону є за визначенням нелегітимними, оскільки є рішення всіх міжнародних органів, включаючи Генасамблею ООН», - наголосив Клімкін.

    Він підкреслив, що своїми діями РФ також порушила свободу судноплавства та статті 38 і 44 конвенції ООН з морського права, яка забороняє перешкоджати мирному транзиту Керченською протокою.

    «Таким чином РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод щодо Керченської протоки та Азовського моря.

    Ми розуміємо, що Росія не має і не мала наміру їх дотримуватися. Відповідно всі російські маніпуляції і посилання на начебто спільні води України і Росії є абсолютно безпідставними», - зазначив міністр.

    Як відомо, Порошенко обговорив з Дудою і Туском ситуацію в Азовському морі.

    Нагадаємо, раніше у зв'язку з захопленням українських кораблів Порошенко провів переговори з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. За результатами бесіди сторони домовилися терміново скликати засідання комісії Україна-НАТО. Крім того, Порошенко і Столтенберг обговорили агресію Росії, а також введення режиму воєнного стану в Україні.

    Генсек Ради Європи зробив заяву щодо ситуації в Азовському морі. Ягланд, зокрема, нагадав, що Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ, відповідно до договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який набув чинності у 2004 році.

    Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росію вже не хвилюють можливі санкції через агресію проти України у Керченській протоці.

    Наразі вже відомо, що Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією. 

    Експерт-міжнародник раніше заявив про статус захоплених українських моряків: вони військовополонені. Також стали відомі імена трьох поранених військових моряків

    Верховна Рада збереться на позачергову сесію сьогодні о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.

     

    Читайте також
    Крим Росія окупанти Павло Клімкін агресія військові воєнний стан корабель Азовське море Україна окуповані території
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ