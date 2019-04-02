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    У «Борисполі» в іноземця виявили небезпечний годинник (фото)

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    У «Борисполі» в іноземця виявили небезпечний годинник (фото)

    Прикордонники небезпечний предмет вилучили та передали компетентним органам

    У міжнародному аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів авіарейсу Київ - Відень на одного з іноземців відбулось спрацювання системи радіаційного контролю «Янтар». Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

    В ході детального огляду речей 43-річного громадянина Австрії прикордонники виявили корабельний годинник, рівень гамма випромінювання якого перевищував допустиму норму у понад 10 разів.

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    Зі слів чоловіка, він придбав небезпечний годинник на одному з ринків Києва та планував оригінальну покупку використати в побутових цілях. Про те, що годинник є небезпечним і може становити загрозу для здоров’я, іноземець нібито навіть і не підозрював.

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    У «Борисполі» в іноземця виявили небезпечний годинник (фото)
    У «Борисполі» в іноземця виявили небезпечний годинник (фото)

    Прикордонники небезпечний предмет вилучили та передали компетентним органам.

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