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    Українець став найгарнішим чоловіком світу

    Конкурс Mister Sea World 2018 проходив в Латинській Америці
    Український актор театру і кіно Богдан Юсипчук отримав статус найкрасивішого чоловіка світу на конкурсі Mister Sea World 2018, який проходив в Латинській Америці. Про це він повідомив 6 травня на своїй сторінці в Facebook. «П'ять хвилин тому світовий конкурс виграв», - написав Юсипчук, подякувавши своїм батькам. У 2014 році Юсипчук
    • Сьогодні, 13:41
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    Фото: Facebook Богдана Юсипчука

    Конкурс Mister Sea World 2018 проходив в Латинській Америці

    Український актор театру і кіно Богдан Юсипчук отримав статус найкрасивішого чоловіка світу на конкурсі Mister Sea World 2018, який проходив в Латинській Америці.

    Про це він повідомив 6 травня на своїй сторінці в Facebook.

    «П'ять хвилин тому світовий конкурс виграв», - написав Юсипчук, подякувавши своїм батькам.

    У 2014 році Юсипчук завоював титул «Містер Україна». У тому ж році у Великобританії на міжнародному конкурсі серед чоловіків Mr World він удостоївся титулу «Містер Конгеніальність» та посів третє місце в змаганнях з екстремального спорту.

    Актор знімався у таких фільмах і серіалах, як «Повернення Мухтара», «Гвардія», «Тіні незабутих предків», «На лінії життя», «Чунгул».

    конкурс Україна чоловік
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