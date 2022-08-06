Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком

Обвинувачений погодився на винагороду окупанта, бо начебто йому були потрібні гроші, щоб поправити здоров’я

Обвинувачений «клюнув» на винагороду у розмірі 20 тис. рублів

Корольовський районний суд Житомира визнав винним чоловіка у державній зраді і призначив п’ять років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 2 серпня.

З початком війни обвинувачений вступив у злочинну змову з громадянином країни-агресорки. 26 лютого чоловік сфотографував на телефон залізничний міст через річку Уж у Коростені Житомирської області. А потім передав іноземцю.

У суді обвинувачений повністю визнав вину. Розповів, що восени 2021 року у соцмережі «Вконтакте» доєднався до групи, яку адміністрував громадянин Росії. Коли на Україну напала російська армія, група почала активно обговорювати цю подію. Через два дні, 26 лютого на обвинуваченого вийшов модератор групи «Вконтакте» і запропонував за винагороду зробити знімок залізничного мосту. Ціна питання – 20 тис. рублів.

Обвинувачений погодився, бо начебто йому були потрібні гроші, щоб поправити здоров’я. При цьому чоловік усвідомлював, що Росія розпочала повномасштабна збройну агресію проти України.

Обвинуваченого затримали бійці територіальної оборони Коростеня під час фотографування залізничного мосту.

На думку суду, надана обвинуваченим інформація представнику РФ у вигляді фотознімку залізничного мосту через річку Уж має важливе оборонне і економічне значення та могла бути використана державою-агресором для нанесення шкоди обороноздатності та державній безпеці України.

Нагадаємо, що в Україні триває 163-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.