Міноборони обурене ухвалою Окружного адмінсуду про призупинення дії наказу про харчування ЗСУ



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Міністерство оборони до кінця поточного року має намір перевести 100% особового складу ЗСУ на нову систему харчування

Міністерство оборони обурене ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва про призупинення дії наказу про харчування збройних сил України. Про це сказано в повідомленні Міністерства оборони.

«Реалізація зазначеної постанови ставить під загрозу розвиток системи харчування військовослужбовців Збройних Сил України, яка була розроблена відповідно до стандартів НАТО та передових країн світу, а також спрямована на якісне продовольче забезпечення українських військовослужбовців», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що призупинення дії наказу тягне за собою низку наслідків, зокрема, стагнацію розвитку якості й рівня харчування особового складу, подальші можливості корупційних проявів у системі харчування ЗСУ України, повернення до застарілих та неефективних підходів продовольчого забезпечення та низки інших негативних факторів, які будуть мати серйозний вплив на систему забезпечення ЗСУ в цілому, а також мотивацію українських військових, у тому числі, які виконують бойові завдання в районі проведення ООС.

Міністерство оборони до кінця поточного року має намір перевести 100% особового складу ЗСУ на нову систему харчування.