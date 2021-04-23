Українку в квартирі ледь не засипало сміттям (фото)

Сусіди не бачили, щоби бабуся щось тягла у квартиру, але чули сморід у під`їзді

Жінка зізналась, що мотлох зі смітників зносила ночами впродовж восьми років

У Нововолинську 21 квітня із двокімнатної квартири вивезли гору сміття. Роки поспіль її власниця зносила додому різний непотріб, який знаходила на смітнику. У помешканні його стало стільки, що місця не знайшлося самій господині, пише Нововолинськ.com.ua.

Днями 75-річну нововолинянку у власній квартирі завалило сміттям. Крик на допомогу почули сусіди та викликали надзвичайників. Аби звільнити бідолашну рятувальникам довелося залізти до квартири через вікно другого поверху. Лиш так вони змогли дістатись до жінки та розчистити прохід.

Власницю визволили, але всі жахнулися від того, що побачили. Коридор, ванна кімната, туалет та вітальня – було закидане сміттям.

Жінка зізналась, що мотлох зі смітників зносила ночами впродовж восьми років. Мешканка шахтарського міста живе сама. Вона має двох доньок, проте вони проживають за кордоном.

За словами сусідів, одна з них незабаром має повернутися в Нововолинськ. Запевняють, що ніколи не бачили, щоби бабуся щось тягла у квартиру, але здогадувались, бо чули сморід у під`їзді. Окрім цього, нарікали на велику кількість гризунів. Тоді сусіди й почали активніше реагувати на проблему

Розповідають, що всім під’їздом просили сусідку прибратися і пропонували допомогу, а ще – викликали поліцію. Проте за дверима – тиша. Їх не вибити і сміття не винести – це приватна власність.

Допомогти винести брухт із помешкання літньої жінки взялися родичі. Вивіз сміття обійшовся в 1500 гривень.