Сміття повертається під двері. Голова громади на Закарпатті знайшов спосіб навести порядок у селі (відео)

Оригінальне покарання придумали для тих, хто викидає непотріб на дорогу

Прибираючи дорогу вздовж села Чумальово, що на Тячівщині Закарпатської області, робітники знайшли шкільні зошити. За прізвищем дитини вдалося ідентифікувати людей, які викинули сміття. Відтак непотріб повернули господарям, повідомляє «Суспільне Закарпаття».

«Серед нас був чоловік, який знав цих людей і де вони живуть, то ми і поїхали до них і повернули їхню частину викинутого», – розповів голова Буштинської територіальної громади Руслан Янчій.

За словами Руслана Янчія, селяни Буштинської територіальної громади планують збиратися на суботники частіше і надалі практикувати таке повернення сміття їхнім власникам.

Раніше Міністерство екології завдяки системі супутникового спостереження Державної космічної агенції виявило на Київщині 57 нелегальних сміттєзвалищ.

Тим часом, в Екопарку на столичних Осокорках десятки вантажівок засипають озеро Небреж будівельним сміттям. Про це повідомила Facebook-група ЧЕСНО. Київ. На березі озера Небреж близько 20-ти великих вантажівок в Екопарку на столичних Осокорках висипали на узбережжі будівельне сміття та грунт й бульдозерами згортали це прямо в озеро.