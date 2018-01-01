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    Культура

    Порошенко з дружиною прибули на Віденський бал

    Порошенка було запрошено на Віденський бал як особистого почесного гостя президента Австрії
    Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною у четвер ввечері прибули на Віденський бал. Наразі Віденська опера вже вщент заповнена гостями. За інформацією видання «Страна», окрім родини Порошенків, на бал вже приїхали федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен та канцлер Австрії Себастьян Курц. Як
    • Вчора, 23:41
    • Розсилка
    Марина та Петро Порошенко на Віденському балу
    Марина та Петро Порошенко на Віденському балу

    Порошенка було запрошено на Віденський бал як особистого почесного гостя президента Австрії

    Президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною у четвер ввечері прибули на Віденський бал.

    Наразі Віденська опера вже вщент заповнена гостями.

    За інформацією видання «Страна», окрім родини Порошенків, на бал вже приїхали федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен та канцлер Австрії Себастьян Курц.

    Як відомо, Порошенка було запрошено на Віденський бал як особистого почесного гостя президента Австрії.

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    Також на захід завітала популярна актриса Мелані Гріффіт.

    За інформацією ЗМІ, авіапереліт української делегації на чолі з президентом Петром Порошенко в Австрію по маршруту Київ-Відень-Київ обійшовся бюджету України у майже 800 тисяч гривень.

    Нагадаємо, у четвер, 8 лютого президент Петро Порошенко прибув з робочим візитом до Австрії.

    Федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен прийняв запрошення Порошенка і в березні відвідає Україну.

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